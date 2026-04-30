France
Politique

Manuel Noriega : le dictateur panaméen au service de la CIA

LA GRANDE HISTOIRE. Dictateur, agent double et trafiquant de drogue… Cette semaine dans La Grande Histoire, Hugo vous raconte l’ascension et la chute d’un homme au cœur de la guerre froide, allié de la CIA, devenu ennemi à abattre… le dictateur panaméen Manuel Noriega.
Publié le
30
/
04
/
2026
À suivre
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...
À suivre
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...
France
Politique

Manuel Noriega : le dictateur panaméen au service de la CIA

LA GRANDE HISTOIRE. Dictateur, agent double et trafiquant de drogue… Cette semaine dans La Grande Histoire, Hugo vous raconte l’ascension et la chute d’un homme au cœur de la guerre froide, allié de la CIA, devenu ennemi à abattre… le dictateur panaméen Manuel Noriega.
Publié le
30
/
04
/
2026
À suivre
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...
À suivre
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...

Sur le même sujet

quand-apres-un-debat-lionel-jospin-et-jacques-chirac-pensaient-les-micros-eteints
Quand, après un débat, Lionel Jospin et Jacques Chirac pensaient les micros éteints...
quels-sont-les-accords-de-defense-de-la-france-au-moyen-orient
Quels sont les accords de défense de la France au Moyen-Orient ?
que-faire-de-ses-dechets-on-est-alle-a-belle-ile-en-mer-pour-comprendre
Que faire de ses déchets ? On est allé à Belle-Île-en-Mer pour comprendre
7-questions-a-farid-vahid-politologue-franco-iranien-et-specialiste-de-l-iran
7 questions à Farid Vahid, politologue franco-iranien et spécialiste de l’Iran
frappes-en-iran-retour-sur-le-deroule-des-premiers-jours-de-l-operation-fureur-epique
Frappes en Iran : retour sur le déroulé des premiers jours de l'opération "Fureur épique"
brut-philo-marion-pollaert-l-urgence
BRUT. PHILO : Marion Pollaert - L'urgence

Pour aller plus loin

Drogue
La grande histoire