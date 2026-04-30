Manuel Noriega : le dictateur panaméen au service de la CIA

LA GRANDE HISTOIRE. Dictateur, agent double et trafiquant de drogue… Cette semaine dans La Grande Histoire, Hugo vous raconte l’ascension et la chute d’un homme au cœur de la guerre froide, allié de la CIA, devenu ennemi à abattre… le dictateur panaméen Manuel Noriega.