Agressions sexuelles dans le périscolaire : une avocate de victimes s'exprime

Cette semaine se déroulait à Paris le procès d'un animateur périscolaire accusé d'agressions sexuelles sur des enfants de 3 à 5 ans. 3 ans de prison ont été requis par le parquet, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Une décision contestée par les parents des victimes présumées, qui l'estiment trop clémente. Notre reporter @clemrouve a rencontré l'une de leurs avocates @hannahkopp. Le verdict est attendu pour le 7 juillet.