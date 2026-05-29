France
Société

Agressions sexuelles dans le périscolaire : une avocate de victimes s'exprime

Cette semaine se déroulait à Paris le procès d'un animateur périscolaire accusé d'agressions sexuelles sur des enfants de 3 à 5 ans. 3 ans de prison ont été requis par le parquet, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Une décision contestée par les parents des victimes présumées, qui l'estiment trop clémente. Notre reporter @clemrouve a rencontré l'une de leurs avocates @hannahkopp. Le verdict est attendu pour le 7 juillet.
Publié le
29
/
05
/
2026
À suivre
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.
À suivre
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.
France
Société

Agressions sexuelles dans le périscolaire : une avocate de victimes s'exprime

Cette semaine se déroulait à Paris le procès d'un animateur périscolaire accusé d'agressions sexuelles sur des enfants de 3 à 5 ans. 3 ans de prison ont été requis par le parquet, dont 1 an ferme sous bracelet électronique. Une décision contestée par les parents des victimes présumées, qui l'estiment trop clémente. Notre reporter @clemrouve a rencontré l'une de leurs avocates @hannahkopp. Le verdict est attendu pour le 7 juillet.
Publié le
29
/
05
/
2026
À suivre
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.
À suivre
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.

Sur le même sujet

une-femme-amputee-d-un-bras-doit-jurer-a-un-policier-qu-elle-n-avait-pas-de-telephone-a-la-main
Une femme amputée d’un bras doit jurer à un policier qu'elle n'avait pas de téléphone à la main.
des-combattants-francais-recus-a-l-elysee-pour-echanger-sur-le-developpement-du-mma
Des combattants français reçus à l’Élysée pour échanger sur le développement du MMA.
on-vous-a-demande-comment-vous-vous-habillez-pour-pas-avoir-trop-chaud-pendant-les-cours
On vous a demandé comment vous vous habillez pour pas avoir trop chaud pendant les cours ?
brut-demain-l-imprescriptibilite-des-mineurs
BRUT. DEMAIN — L'imprescriptibilité des mineurs
l-aile-d-une-parapentiste-arrachee-par-un-avion-en-autriche
L’aile d’une parapentiste arrachée par un avion en Autriche.
aryna-sabalenka-numero-un-mondiale-interrogee-sur-la-colere-de-certains-joueurs-a-roland-garros
Aryna Sabalenka, numéro un mondiale, interrogée sur la colère de certains joueurs à Roland-Garros.

Pour aller plus loin

No items found.