Après les frappes israéliennes de mercredi, les Libanais racontent l'horreur et l'angoisse d'une nouvelle attaque.

"On a l'impression d'être des pions entre Israël, l'Iran, les États-Unis et le Hebzollah." Alors qu'un cessez-le-feu entre les États-Unis et l’Iran est annoncé mardi 7 avril, le lendemain, Beyrouth et le sud du Liban sont bombardés par des frappes israéliennes. Deux jours plus tard, le ministère de la Santé libanais annonce un bilan de 357 morts et 1223 blessés. Depuis, les Libanais vivent dans la peur de nouvelles frappes et dans l'attente de négociations directes entre Israël et le Liban, annoncées la semaine prochaine.