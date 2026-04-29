BRUT. DEMAIN — Aller au cinéma quand on est sourd

"Avec ma surdité, je me sentais pas mal isolée." BRUT. DEMAIN — Rose est sourde. Depuis petite, elle adore le cinéma. Mais comme beaucoup d'autres personnes sourdes ou malentendantes, assister à une séance n'est pas toujours facile. Si les sous-titres pour sourds et malentendants (SME) se développent depuis le début des années 2010, toutes les salles ne sont pas équipées. Avec Rose, on s'est rendu au cinéma Le Méliès, à Montreuil, pour découvrir "Sorda". Ce film raconte l’histoire d’une femme sourde qui attend son premier enfant et qui doute de pouvoir l’accueillir dans de bonnes conditions. En salle ce mercredi 29 avril, toutes les séances proposent des sous-titres SME.