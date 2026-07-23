France
Société

Ces assistantes maternelles accueillaient illégalement 17 enfants alors qu’elles ne devaient en accueillir que 4.

Ces assistantes maternelles accueillaient illégalement 17 enfants alors qu’elles ne devaient en accueillir que 4. La police intervient et en trouve 12 "entassés" dans une voiture.
Publié le
23
/
07
/
2026
À suivre
Déjà 44 000 hectares brûlés en France en 2026.
Déjà 44 000 hectares brûlés en France en 2026.
À suivre
Déjà 44 000 hectares brûlés en France en 2026.
Déjà 44 000 hectares brûlés en France en 2026.
France
Société

Ces assistantes maternelles accueillaient illégalement 17 enfants alors qu’elles ne devaient en accueillir que 4.

Ces assistantes maternelles accueillaient illégalement 17 enfants alors qu’elles ne devaient en accueillir que 4. La police intervient et en trouve 12 "entassés" dans une voiture.
Publié le
23
/
07
/
2026
À suivre
Déjà 44 000 hectares brûlés en France en 2026.
Déjà 44 000 hectares brûlés en France en 2026.
À suivre
Déjà 44 000 hectares brûlés en France en 2026.
Déjà 44 000 hectares brûlés en France en 2026.

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