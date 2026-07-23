Ces assistantes maternelles accueillaient illégalement 17 enfants alors qu’elles ne devaient en accueillir que 4.
Ces assistantes maternelles accueillaient illégalement 17 enfants alors qu’elles ne devaient en accueillir que 4. La police intervient et en trouve 12 "entassés" dans une voiture.
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Ces assistantes maternelles accueillaient illégalement 17 enfants alors qu’elles ne devaient en accueillir que 4.
Ces assistantes maternelles accueillaient illégalement 17 enfants alors qu’elles ne devaient en accueillir que 4. La police intervient et en trouve 12 "entassés" dans une voiture.
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