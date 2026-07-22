On vous a demandé quel a été votre moment préféré de la Coupe du monde 2026

LA QUESTION BRUT. — La défaite de l'Argentine, la bicyclette d’Olise, l'équipe de Cap-Vert, le Soulier d’or de Mbappé… On vous a demandé quel a été votre moment préféré de la Coupe du monde 2026