LA QUESTION BRUT. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée.

LA QUESTION BRUT. — C'est officiel : la loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée hier à l’Assemblée nationale. À partir du 1er septembre, les utilisateurs devront prouver qu’ils ont l’âge requis pour continuer à utiliser ces plateformes. On vous a demandé ce que vous pensiez de cette interdiction.