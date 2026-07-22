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Société

LA QUESTION BRUT. L'interdiction des réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée.

LA QUESTION BRUT. — C'est officiel : la loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée hier à l’Assemblée nationale. À partir du 1er septembre, les utilisateurs devront prouver qu’ils ont l’âge requis pour continuer à utiliser ces plateformes. On vous a demandé ce que vous pensiez de cette interdiction.
Publié le
22
/
07
/
2026
À suivre
En Inde, un léopard entre dans un magasin d’alcool et attaque le propriétaire.
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LA QUESTION BRUT. — C'est officiel : la loi qui interdit les réseaux sociaux aux moins de 15 ans a été votée hier à l’Assemblée nationale. À partir du 1er septembre, les utilisateurs devront prouver qu’ils ont l’âge requis pour continuer à utiliser ces plateformes. On vous a demandé ce que vous pensiez de cette interdiction.
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