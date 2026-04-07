Ils proposent des soins palliatifs à domicile

"Nous, on vit avec la mort des autres. On accompagne les gens jusqu'au décès." Chaque jour, Clément et Stéphane se rendent chez leurs patients en fin de vie. Ce médecin et cet aide-soignant font partie de l'équipe Pallidom, créée il y a quatre ans pour gérer les urgences palliatives à domicile et permettre aux patients de rester chez eux dans leur fin de vie. On les a suivis le temps d'une journée.