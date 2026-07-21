Des jeunes du 93 au festival d'Avignon

“Le théâtre, ça nous permet de montrer ce qu’on ressent, nos sentiments. Parce qu’il y a des choses qu’on ne peut pas dire, mais qu’on peut jouer.” Ils sont tous originaires du 93 et ils ont fondé leur propre troupe de théâtre : Commedia Nostra. En ce moment, ils jouent leurs pièces Othello et Peter Pan au festival Off d'Avignon. On les a rencontrés pendant leurs dernières répétitions, à Pierrefitte, en Seine-Saint-Denis, pour qu'ils nous expliquent, entre deux répliques, comment ils se réapproprient les codes du théâtre.