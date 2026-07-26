France
Société

La tarte tatin de Valentin Raffali

"Tu peux faire une tarte tatin avec ce que tu veux, t'es libre de poser ce que t'as dans ton frigo par-dessus ton caramel." BRUT. FOOD — Pour sa version bien à lui de la tarte tatin, Valentin Raffali nous a sorti le grand jeu : des girolles, un beurre noisette à l'abricot et des fleurs de capucine (il paraît qu'on peut en trouver sur le parking de Gifi). Pour la cuisson : 40 minutes au four... et puis tatin.
Publié le
26
/
07
/
2026
À suivre
Avec le SAMU auprès des évacués des incendies en Gironde
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La tarte tatin de Valentin Raffali

"Tu peux faire une tarte tatin avec ce que tu veux, t'es libre de poser ce que t'as dans ton frigo par-dessus ton caramel." BRUT. FOOD — Pour sa version bien à lui de la tarte tatin, Valentin Raffali nous a sorti le grand jeu : des girolles, un beurre noisette à l'abricot et des fleurs de capucine (il paraît qu'on peut en trouver sur le parking de Gifi). Pour la cuisson : 40 minutes au four... et puis tatin.
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