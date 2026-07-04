France
Société

On a mangé des frites avec le rappeur BEN plg

"Le rap, ça a changé ma vie. Ça m'a éduqué, ça m'a appris à sourire, ça m'a appris à aimer l'endroit où je vis." Originaire du Nord, le rappeur @ben_plg a vu sa popularité décoller "grâce" à son élimination précoce dans l'émission "Nouvelle École". Notre reporter @clemrouve est allée à sa rencontre à Tourcoing, là où il a grandi. Avec lui, elle a arpenté les parcs du quartier à la recherche d'un peu de fraîcheur, découvert les frites double cuisson et retrouvé le goût de l'enfance et des Têtes brûlées. Le nouvel album de BEN plg sortira à la rentrée. Il sera au Zénith de Paris le 22 janvier 2027, et le 27 février au Zénith de Lille.
Publié le
04
/
07
/
2026
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