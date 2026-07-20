Que se passe-t-il dans la tête d'un pyromane ?

Plus de 2000 hectares de la forêt de Fontainebleau en Seine-et-Marne ont été détruits par les flammes en quelques jours. Deux personnes ont reconnu avoir participé à certains départs de ce feu, dont un pompier volontaire de 18 ans qui est par la suite revenu sur ses aveux et qui a été placé en détention provisoire le mercredi 15 juillet. En France, 59 personnes ont été interpellées pour “des mises à feu volontaires ou accidentelles” depuis le début de l’été. Mais qui sont réellement ceux qu’on appelle “pyromanes”? Quels mécanismes psychologiques se cachent derrière de tels actes ? Réponses avec Marjorie Sueur, psychologue clinicienne, experte auprès de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et consultante en criminologie.