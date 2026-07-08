"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
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"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
"Tu sais ce que tu as à faire" : un instructeur de vol se serait jeté d'un avion, laissant son élève seule aux commandes.
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