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Société

Le message du père de Neymar après l'élimination du Brésil contre la Norvège et l'annonce de son fils de mettre fin à sa carrière internationale.

Le message du père de Neymar après l'élimination du Brésil contre la Norvège et l'annonce de son fils de mettre fin à sa carrière internationale.
Publié le
07
/
07
/
2026
À suivre
Bryan Johnson, l'entrepreneur qui dépense des millions pour ralentir son vieillissement, annonce être atteint d'une maladie auto-immune incurable.
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