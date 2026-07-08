Malawitte nous accueille chez elle
“Quand on me demandait ce que serait mon métier plus tard, je répondais : 'Mon rêve, ce serait que mon métier, ce soit d'être moi-même'.” Sa collab avec Théodora, sa passion pour la mode, ses débuts dans le drag… Malawitte, candidate de la saison 4 de Drag Race France, nous a accueilli chez elle, à Paris (et nous a livré les secrets de fabrication de son iconique jupe boule).
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Malawitte nous accueille chez elle
“Quand on me demandait ce que serait mon métier plus tard, je répondais : 'Mon rêve, ce serait que mon métier, ce soit d'être moi-même'.” Sa collab avec Théodora, sa passion pour la mode, ses débuts dans le drag… Malawitte, candidate de la saison 4 de Drag Race France, nous a accueilli chez elle, à Paris (et nous a livré les secrets de fabrication de son iconique jupe boule).
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