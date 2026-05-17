Santé
Santé & Médecine

BBL : On a posé toutes nos questions sur le brazilian butt lift à un chirurgien plasticien.

Est-ce la fin du BBL, le "brazilian butt lift" ? Cette chirurgie esthétique qui consiste à injecter de la graisse dans les fesses pour en augmenter le volume a notamment été popularisée par Kim Kardashian en 2015. Mais sur les réseaux, de plus en plus de femmes qui y ont eu recours parlent aujourd'hui de leurs regrets voire des complications post-opératoires qu'elles ont rencontrées. Et dans les cabinets de chirurgie esthétique, le "retour au naturel" se fait ressentir. Notre journaliste Léna a posé ses questions à Edery, chirurgien plasticien.
Publié le
17
/
05
/
2026
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