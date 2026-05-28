Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans.

BRUT. DEMAIN — Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans. Depuis, il doit vivre avec les séquelles de cette maladie qui, bien que maîtrisée en France puis l'arrivée du vaccin, impacte encore le quotidien d'au moins 50 000 personnes. Il raconte.