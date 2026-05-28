Santé
Santé & Médecine

Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans.

BRUT. DEMAIN — Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans. Depuis, il doit vivre avec les séquelles de cette maladie qui, bien que maîtrisée en France puis l'arrivée du vaccin, impacte encore le quotidien d'au moins 50 000 personnes. Il raconte.
Publié le
28
/
05
/
2026
À suivre
BBL : On a posé toutes nos questions sur le brazilian butt lift à un chirurgien plasticien.
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À suivre
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Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans.

BRUT. DEMAIN — Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans. Depuis, il doit vivre avec les séquelles de cette maladie qui, bien que maîtrisée en France puis l'arrivée du vaccin, impacte encore le quotidien d'au moins 50 000 personnes. Il raconte.
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