Santé
Santé & Médecine

BRUT. DEMAIN — On a suivi Yann, 10 ans, dyspraxique

BRUT. DEMAIN — Yann a 10 ans et il est dyspraxique. Ce trouble neuro-développemental peu connu du grand public touche un peu plus de 5 % des enfants entre 6 et 11 ans. Le jeune ado, qui s’apprête à étudier quelques mois en Angleterre, ne se décourage pas et enchaîne même les cours de taekwondo ou de flûte traversière. On l’a suivi lors d’une journée bien chargée.
Publié le
08
/
06
/
2026
À suivre
Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans.
Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans.
À suivre
Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans.
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BRUT. DEMAIN — Yann a 10 ans et il est dyspraxique. Ce trouble neuro-développemental peu connu du grand public touche un peu plus de 5 % des enfants entre 6 et 11 ans. Le jeune ado, qui s’apprête à étudier quelques mois en Angleterre, ne se décourage pas et enchaîne même les cours de taekwondo ou de flûte traversière. On l’a suivi lors d’une journée bien chargée.
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À suivre
Thomas a contracté une poliomyélite à l'âge de 2 ans.
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