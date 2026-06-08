BRUT. DEMAIN — On a suivi Yann, 10 ans, dyspraxique

BRUT. DEMAIN — Yann a 10 ans et il est dyspraxique. Ce trouble neuro-développemental peu connu du grand public touche un peu plus de 5 % des enfants entre 6 et 11 ans. Le jeune ado, qui s’apprête à étudier quelques mois en Angleterre, ne se décourage pas et enchaîne même les cours de taekwondo ou de flûte traversière. On l’a suivi lors d’une journée bien chargée.