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Albert Moukheiber et notre monde probabiliste

“Les probabilités sont des choses qui orientent nos vies.” Depuis plusieurs siècles, notre cerveau fonctionne de plus en plus de manière probabiliste, c’est-à-dire que les probabilités impactent directement nos prises de décision. Les sondages, la chance qu'un événement se produise et l'émergence récente d’un nouveau marché “prédictif”, où il est possible de parier sur absolument tout, influencent nos vies. Pour décrypter ce phénomène, on a échangé avec Albert Moukheiber, docteur en neurosciences cognitives.
Publié le
17
/
04
/
2026
À suivre
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