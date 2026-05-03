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Tests de féminité : un casse-tête sans fin ?!

Imane Khelif, médaillée d’or Olympique, accusée par Trump de ne pas être une femme. Caster Semenya, médaillée d’or Olympique, accusée par les instances sportives de ne pas être une femme. Deux histoires qui cristallisent les tensions autour de la catégorie féminine… et celles qui en sont exclues. Le Comité international Olympique, lui, vient de trancher. Aux prochains jeux, Los Angeles 2028, toutes les athlètes féminines devront se soumettre à des tests génétiques. Une première depuis plus de 30 ans… Une controverse qui en rappelle plusieurs autres, vous allez voir… Lucas Explique
Publié le
03
/
05
/
2026
À suivre
Albert Moukheiber et notre monde probabiliste
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