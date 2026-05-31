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Une "bombe à retardement" radioactive aux portes de l’Europe ? (Le Komsomolets)

C'est une arme secrète… Un projet nucléaire inédit pensé pour contrer l’avance militaire des Etats-Unis. Son nom : Projet 685 ou Komsomolets. Mais ça, c'était avant une terrible catastrophe qui a encore des conséquences aujourd'hui. Lucas Explique
Publié le
31
/
05
/
2026
À suivre
Tests de féminité : un casse-tête sans fin ?!
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