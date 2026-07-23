Sport
Cyclisme

On a retrouvé le créateur du bob Cochonou

"Jamais j'aurais imaginé que ça puisse avoir un tel succès. C'est fou !" BRUT. SPORT — Quand la caravane passe, tout le monde le réclame. Le bob Cochonou est devenu un véritable emblème du Tour de France. On a rencontré Stéphane Domecq, son créateur.
Publié le
23
/
07
/
2026
À suivre
Dans les coulisses du Tour de France.
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Dans les coulisses du Tour de France.
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On a retrouvé le créateur du bob Cochonou

"Jamais j'aurais imaginé que ça puisse avoir un tel succès. C'est fou !" BRUT. SPORT — Quand la caravane passe, tout le monde le réclame. Le bob Cochonou est devenu un véritable emblème du Tour de France. On a rencontré Stéphane Domecq, son créateur.
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