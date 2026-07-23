On a retrouvé le créateur du bob Cochonou

"Jamais j'aurais imaginé que ça puisse avoir un tel succès. C'est fou !" BRUT. SPORT — Quand la caravane passe, tout le monde le réclame. Le bob Cochonou est devenu un véritable emblème du Tour de France. On a rencontré Stéphane Domecq, son créateur.