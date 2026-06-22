BRUT. SPORT — "L'art d'avoir toujours raisons sur le foot" - Julien Cazarre
BRUT. SPORT - Julien Cazarre a toujours raison sur le foot, c'est bien connu. Il en a même fait un livre : "L'art d'avoir toujours raison sur le foot", aux éditions du Rocher.
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BRUT. SPORT — "L'art d'avoir toujours raisons sur le foot" - Julien Cazarre
BRUT. SPORT - Julien Cazarre a toujours raison sur le foot, c'est bien connu. Il en a même fait un livre : "L'art d'avoir toujours raison sur le foot", aux éditions du Rocher.
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