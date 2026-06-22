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BRUT. SPORT — "L'art d'avoir toujours raisons sur le foot" - Julien Cazarre

BRUT. SPORT - Julien Cazarre a toujours raison sur le foot, c'est bien connu. Il en a même fait un livre : "L'art d'avoir toujours raison sur le foot", aux éditions du Rocher.
Publié le
22
/
06
/
2026
À suivre
Ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde... et pourtant
Ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde... et pourtant
À suivre
Ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde... et pourtant
Ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde... et pourtant
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BRUT. SPORT — "L'art d'avoir toujours raisons sur le foot" - Julien Cazarre

BRUT. SPORT - Julien Cazarre a toujours raison sur le foot, c'est bien connu. Il en a même fait un livre : "L'art d'avoir toujours raison sur le foot", aux éditions du Rocher.
Publié le
22
/
06
/
2026
À suivre
Ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde... et pourtant
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