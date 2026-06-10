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Voici les nouvelles règles appliquées dès la Coupe du Monde 2026

BRUT. SPORT - Voici les nouvelles règles qui vont être appliquées dès la Coupe du Monde 2026… ça risque de ne pas plaire à tout le monde.  On fait le point avec Bruno Derrien, ancien arbitre international.
Publié le
10
/
06
/
2026
À suivre
On vous raconte les arnaques liées à la Coupe du monde.
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On vous raconte les arnaques liées à la Coupe du monde.
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BRUT. SPORT - Voici les nouvelles règles qui vont être appliquées dès la Coupe du Monde 2026… ça risque de ne pas plaire à tout le monde.  On fait le point avec Bruno Derrien, ancien arbitre international.
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