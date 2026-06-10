Voici les nouvelles règles appliquées dès la Coupe du Monde 2026
BRUT. SPORT - Voici les nouvelles règles qui vont être appliquées dès la Coupe du Monde 2026… ça risque de ne pas plaire à tout le monde. On fait le point avec Bruno Derrien, ancien arbitre international.
/
/
Voici les nouvelles règles appliquées dès la Coupe du Monde 2026
BRUT. SPORT - Voici les nouvelles règles qui vont être appliquées dès la Coupe du Monde 2026… ça risque de ne pas plaire à tout le monde. On fait le point avec Bruno Derrien, ancien arbitre international.
/
/