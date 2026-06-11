Ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde... et pourtant

Ils ne vont pas jouer la Coupe du Monde... et pourtant ils le méritent ! À partir de la rentrée, vous allez découvrir le meilleur du foot amateur sur Brut. avec Rematch et plein d'autres surprises ! Pour patienter, voici le Top 5 des buts, saison 2025/2026.