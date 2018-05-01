The American chai millionaire

This American woman became a millionaire by selling chai.
13 comments
Amit J.05/24/2018 04:17
Chai Chai Chai Chai Chai Chai ......... :p
Gautam S.05/03/2018 23:44
Shigwan chaiwale bann jate h..millionaire bann jayege😂
Ruchir T.05/03/2018 15:48
bhaiya ye kya ho raha hai.... Koi chai wala PM ban jata hai to koi millionaire
Swarna D.05/03/2018 09:07
Debsruti Basu
Shams R.05/02/2018 14:48
Chai always benefits you, either by selling or drinking. 😂
Pratik D.05/02/2018 08:10
🤐
Shubham S.05/01/2018 19:30
Isn't it called Tea in english ? Are your admins illiterate ohh i think they belong to pissful religion
Himanshu G.05/01/2018 18:55
something to inspire you laoshi✌🏻
Pavan Y.05/01/2018 17:56
next billionaire in UT
Sijo Z.05/01/2018 17:13
our business
Mohit W.05/01/2018 14:36
bhai kya bola tha maine yeh idea chalega kahi bhi bahar😬😮
Deepak R.05/01/2018 11:47
Kya plan hai bhai log
Gaurav N.05/01/2018 11:39
we are little late😂😂😂