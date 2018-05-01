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The American chai millionaire

This American woman became a millionaire by selling chai.

05/01/2018 10:00 AM
  • 1.0m
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13 comments

  • Amit J.
    05/24/2018 04:17

    Chai Chai Chai Chai Chai Chai ......... :p

  • Gautam S.
    05/03/2018 23:44

    Shigwan chaiwale bann jate h..millionaire bann jayege😂

  • Ruchir T.
    05/03/2018 15:48

    bhaiya ye kya ho raha hai.... Koi chai wala PM ban jata hai to koi millionaire

  • Swarna D.
    05/03/2018 09:07

    Debsruti Basu

  • Shams R.
    05/02/2018 14:48

    Chai always benefits you, either by selling or drinking. 😂

  • Pratik D.
    05/02/2018 08:10

    🤐

  • Shubham S.
    05/01/2018 19:30

    Isn't it called Tea in english ? Are your admins illiterate ohh i think they belong to pissful religion

  • Himanshu G.
    05/01/2018 18:55

    something to inspire you laoshi✌🏻

  • Pavan Y.
    05/01/2018 17:56

    next billionaire in UT

  • Sijo Z.
    05/01/2018 17:13

    our business

  • Mohit W.
    05/01/2018 14:36

    bhai kya bola tha maine yeh idea chalega kahi bhi bahar😬😮

  • Deepak R.
    05/01/2018 11:47

    Kya plan hai bhai log

  • Gaurav N.
    05/01/2018 11:39

    we are little late😂😂😂