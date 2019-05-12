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The Online Eating Trend Getting Millions of Views

Don't watch after lunch! 🍽🍛 With footage from Viwa Food World

05/12/2019 1:00 PM
  • 457.1k
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And even more

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149 comments

  • Tanaya M.
    06/16/2019 09:22

    Wow

  • Adarsh S.
    06/16/2019 07:26

    te kha lega itna? Joshi sahab😂

  • Nitesh R.
    06/12/2019 18:22

    They are sitting on commode🤣😁

  • Owais A.
    06/11/2019 13:47

    join them

  • Ar M.
    06/10/2019 10:33

    Ye dekha tha mene

  • Mithun D.
    06/09/2019 18:16

    Nic

  • Dhanashree S.
    06/09/2019 11:43

    😆

  • Rahul G.
    06/09/2019 07:47

    Card me with family kabhi nahi aata hoga ..😂😂

  • Sanaha C.
    06/08/2019 11:24

    Vishwa bhai allah ap ko salamat rakhe or akash bhai ko bhi

  • Mamulu P.
    06/08/2019 11:22

    Hello,I will see your all video.I will enjoy your video every day From Shweta From Rourkela

  • Mrudul K.
    06/08/2019 04:35

    Raj Basutkar Dikhado aapna jalwa

  • Ankita P.
    06/07/2019 17:48

    par yeh sab k itne pese kahan se ate hain inke paas bc😢😢koi hame v khila do itna khana

  • Kulwinder S.
    06/07/2019 06:56

    ਸਾਲੇ ਮੱਝਾ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦੇ ਆ

  • Pawan S.
    06/07/2019 05:15

    Dhor

  • Shivraj S.
    06/07/2019 04:06

    just like you!

  • Ankit
    06/05/2019 09:23

    Kashyap

  • Disha D.
    06/03/2019 15:00

    😆😆😆

  • Salmani N.
    06/03/2019 14:44

    Bhai inshan ho ki Shaitaan

  • Rugved G.
    06/03/2019 08:08

    Ye appetite chahiye.

  • Prince M.
    06/03/2019 07:50

    chal krull pe essa video bhi daal te hai!!