The Online Eating Trend Getting Millions of Views

Don't watch after lunch! 🍽🍛\nWith footage from Viwa Food World
149 comments
Tanaya M.06/16/2019 09:22
Wow
Adarsh S.06/16/2019 07:26
te kha lega itna? Joshi sahab😂
Nitesh R.06/12/2019 18:22
They are sitting on commode🤣😁
Owais A.06/11/2019 13:47
join them
Ar M.06/10/2019 10:33
Ye dekha tha mene
Mithun D.06/09/2019 18:16
Nic
Dhanashree S.06/09/2019 11:43
😆
Rahul G.06/09/2019 07:47
Card me with family kabhi nahi aata hoga ..😂😂
Sanaha C.06/08/2019 11:24
Vishwa bhai allah ap ko salamat rakhe or akash bhai ko bhi
Mamulu P.06/08/2019 11:22
Hello,I will see your all video.I will enjoy your video every day From Shweta From Rourkela
Mrudul K.06/08/2019 04:35
Raj Basutkar Dikhado aapna jalwa
Ankita P.06/07/2019 17:48
par yeh sab k itne pese kahan se ate hain inke paas bc😢😢koi hame v khila do itna khana
Kulwinder S.06/07/2019 06:56
ਸਾਲੇ ਮੱਝਾ ਵਾਂਗੂ ਖਾਂਦੇ ਆ
Pawan S.06/07/2019 05:15
Dhor
Shivraj S.06/07/2019 04:06
just like you!
Ankit06/05/2019 09:23
Kashyap
Disha D.06/03/2019 15:00
😆😆😆
Salmani N.06/03/2019 14:44
Bhai inshan ho ki Shaitaan
Rugved G.06/03/2019 08:08
Ye appetite chahiye.
Prince M.06/03/2019 07:50
chal krull pe essa video bhi daal te hai!!