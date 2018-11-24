Sikhs in Pakistan Welcomed With a Bhangra Bounce

Sikh pilgrims who made the trip to Nankana Sahib near Pakistan's Lahore for Guru Nanak Jayanti were welcomed with open arms at their hotel. 🕺
167 comments
Manish K.12/08/2018 11:01
Kuch v kitna v dikha lo but pakistan ek haramkhor country tha haramkhor country ha or haramkhor country rahega.....Pakistan is like a tail of Dog.....Googly wali speach yaad ha na....
Damanjeet K.12/08/2018 10:34
Waheguruji
Micky G.12/08/2018 07:18
waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji
Ishtiaq A.12/08/2018 06:29
Sikh Muslims brotherhood zandabad
Rajveer S.12/08/2018 05:49
Wahegiru ji
Rajan G.12/08/2018 03:36
Waheguru ji waheguru ji
Ajaib S.12/08/2018 01:01
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ Waheguru ji
Kristina O.12/07/2018 16:48
वाहेगुरु जय श्री गुरु नानक देव जी की.
Akshay N.12/07/2018 14:38
Jay bhim jay gurunanak dey
Nayan K.12/07/2018 13:54
That's new Pakistan.
Lakhvir S.12/07/2018 13:19
Waheguru g
Vijay K.12/07/2018 12:35
Proud on sikh history Dhan Dhan shri Guru Nanak Dev Maharaj Ji Birth Place Nankana Sahib And Kartarpur (Pakistan) And other Gurdwara'S, waheguru sahib Ji, waheguru sahib Ji
Karamjitsingh C.12/07/2018 01:07
Waheguru ji
Ranjeet S.12/06/2018 21:32
Guru purab bolte hai naaki jainty
Ranjeet S.12/06/2018 21:32
Brut india g
Avtar S.12/06/2018 20:13
Wahe guruji
Avtar S.12/06/2018 20:12
Wahe guruji WAhe guruji
Ahmad I.12/06/2018 13:35
Humanity has no religion nor borders stay blessed all
Gerry S.12/06/2018 12:33
Waheguru
Jaspal S.12/06/2018 11:54
Waheguru ji