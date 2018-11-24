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Sikhs in Pakistan Welcomed With a Bhangra Bounce

Sikh pilgrims who made the trip to Nankana Sahib near Pakistan's Lahore for Guru Nanak Jayanti were welcomed with open arms at their hotel. 🕺

11/24/2018 1:32 AM
  • 267.6k
  • 199

167 comments

  • Manish K.
    12/08/2018 11:01

    Kuch v kitna v dikha lo but pakistan ek haramkhor country tha haramkhor country ha or haramkhor country rahega.....Pakistan is like a tail of Dog.....Googly wali speach yaad ha na....

  • Damanjeet K.
    12/08/2018 10:34

    Waheguruji

  • Micky G.
    12/08/2018 07:18

    waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji waheguru ji

  • Ishtiaq A.
    12/08/2018 06:29

    Sikh Muslims brotherhood zandabad

  • Rajveer S.
    12/08/2018 05:49

    Wahegiru ji

  • Rajan G.
    12/08/2018 03:36

    Waheguru ji waheguru ji

  • Ajaib S.
    12/08/2018 01:01

    ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ Waheguru ji

  • Kristina O.
    12/07/2018 16:48

    वाहेगुरु जय श्री गुरु नानक देव जी की.

  • Akshay N.
    12/07/2018 14:38

    Jay bhim jay gurunanak dey

  • Nayan K.
    12/07/2018 13:54

    That's new Pakistan.

  • Lakhvir S.
    12/07/2018 13:19

    Waheguru g

  • Vijay K.
    12/07/2018 12:35

    Proud on sikh history Dhan Dhan shri Guru Nanak Dev Maharaj Ji Birth Place Nankana Sahib And Kartarpur (Pakistan) And other Gurdwara'S, waheguru sahib Ji, waheguru sahib Ji

  • Karamjitsingh C.
    12/07/2018 01:07

    Waheguru ji

  • Ranjeet S.
    12/06/2018 21:32

    Guru purab bolte hai naaki jainty

  • Ranjeet S.
    12/06/2018 21:32

    Brut india g

  • Avtar S.
    12/06/2018 20:13

    Wahe guruji

  • Avtar S.
    12/06/2018 20:12

    Wahe guruji WAhe guruji

  • Ahmad I.
    12/06/2018 13:35

    Humanity has no religion nor borders stay blessed all

  • Gerry S.
    12/06/2018 12:33

    Waheguru

  • Jaspal S.
    12/06/2018 11:54

    Waheguru ji