Akbaruddin Takes On RSS, Invokes 2013 Hate Speech

Akbaruddin Owaisi is back, chest-thumping about a past misdemeanour to work up a crowd for a future election.
867 comments
Veera V.08/24/2019 12:06
Rey mohammad pahilwan ni em peekavura
Rahul S.08/23/2019 13:04
Teri MAA ki ankh
Nirmala D.08/20/2019 03:55
हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं।
Sai K.08/18/2019 08:29
Pehle apna diaper change kar sale, 9 minute police hataya tho thumhari halath kya Hua Gujarath me. 15 minute ki baath karra gaandu. Md Pehwaan theri gaand me bullet uthara tho kya ukhada re chute...
Suz-d B.08/18/2019 03:50
Should b lost till now
Deep D.08/17/2019 21:23
🤦🏻♂️
Kumar P.08/17/2019 10:58
Kuwa ka medhak ho kuwa m hi fudak sakte ho bahar nahi Bharat mata ki jai
Vaibhav P.08/17/2019 08:22
Teri ammi chud gyi Lekin Masti ni gyi
Ramesh S.08/17/2019 07:45
Jai hind
Sourov R.08/17/2019 06:56
Pagol choda🤣👌.
Дкдѕн Ѵ.08/17/2019 05:23
isko. Pta nhi lohar ....Hindu hi. hote h. 🤣🤣🤣
Vijay A.08/17/2019 03:58
Tom and jarry
Hitesh M.08/17/2019 03:20
Ek baar modi bol de india se mullo ko mar mar ke bhaga do dharti maa ki kasam ek bi mulla nhi bachenge
Pt B.08/17/2019 02:14
तेरी माँ की साले कटहल घुसेड़ देंगे
Anilkumar K.08/17/2019 01:49
Pakistani Hijda bhosdu no 1
Anilkumar K.08/17/2019 01:47
Gandu No 1
Sachchi S.08/17/2019 00:44
यह आदमी मुझे 15 सेकंड के लिए चाहिए 15 जन्म तक सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे
Raj K.08/16/2019 19:04
Barking is dogs nature.. why we bother about this bark.. let him bark more..
Nitin S.08/16/2019 18:34
Bhosdiwala kutta
Muppavarupu N.08/16/2019 18:04
Akbaruddin owaisi amraihe