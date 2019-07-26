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Akbaruddin Takes On RSS, Invokes 2013 Hate Speech

Akbaruddin Owaisi is back, chest-thumping about a past misdemeanour to work up a crowd for a future election.

07/26/2019 9:57 AM
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Politics

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867 comments

  • Veera V.
    08/24/2019 12:06

    Rey mohammad pahilwan ni em peekavura

  • Rahul S.
    08/23/2019 13:04

    Teri MAA ki ankh

  • Nirmala D.
    08/20/2019 03:55

    हाथी के पीछे कुत्ते भौंकते रहते हैं।

  • Sai K.
    08/18/2019 08:29

    Pehle apna diaper change kar sale, 9 minute police hataya tho thumhari halath kya Hua Gujarath me. 15 minute ki baath karra gaandu. Md Pehwaan theri gaand me bullet uthara tho kya ukhada re chute...

  • Suz-d B.
    08/18/2019 03:50

    Should b lost till now

  • Deep D.
    08/17/2019 21:23

    🤦🏻‍♂️

  • Kumar P.
    08/17/2019 10:58

    Kuwa ka medhak ho kuwa m hi fudak sakte ho bahar nahi Bharat mata ki jai

  • Vaibhav P.
    08/17/2019 08:22

    Teri ammi chud gyi Lekin Masti ni gyi

  • Ramesh S.
    08/17/2019 07:45

    Jai hind

  • Sourov R.
    08/17/2019 06:56

    Pagol choda🤣👌.

  • Дкдѕн Ѵ.
    08/17/2019 05:23

    isko. Pta nhi lohar ....Hindu hi. hote h. 🤣🤣🤣

  • Vijay A.
    08/17/2019 03:58

    Tom and jarry

  • Hitesh M.
    08/17/2019 03:20

    Ek baar modi bol de india se mullo ko mar mar ke bhaga do dharti maa ki kasam ek bi mulla nhi bachenge

  • Pt B.
    08/17/2019 02:14

    तेरी माँ की साले कटहल घुसेड़ देंगे

  • Anilkumar K.
    08/17/2019 01:49

    Pakistani Hijda bhosdu no 1

  • Anilkumar K.
    08/17/2019 01:47

    Gandu No 1

  • Sachchi S.
    08/17/2019 00:44

    यह आदमी मुझे 15 सेकंड के लिए चाहिए 15 जन्म तक सिर्फ जय श्री राम बोलेंगे

  • Raj K.
    08/16/2019 19:04

    Barking is dogs nature.. why we bother about this bark.. let him bark more..

  • Nitin S.
    08/16/2019 18:34

    Bhosdiwala kutta

  • Muppavarupu N.
    08/16/2019 18:04

    Akbaruddin owaisi amraihe