Modi 2017: Harvard Vs. Hard Work

Prime Minister Narendra Modi may have congratulated Abhijit Banerjee on his Nobel Prize, but he had criticised global economists like him a few years back. 😯
1687 comments
Tayif A.12/01/2019 00:52
ek number ka gandu
Syed S.11/09/2019 13:50
Ab bolo GDP growth ke bare me haha 😂 haha
K D.11/09/2019 08:08
बक जोकर
MD A.11/09/2019 07:56
Jumlebaaz
Sayanton M.11/08/2019 11:04
Aur ek taraf main chutiya modi hun.....
Dillip C.11/08/2019 08:48
Feku express no 1
Rajeev K.11/08/2019 08:36
Mahadogla
Basha S.11/08/2019 07:52
Chor sala
Dipto B.11/08/2019 01:10
Mad pm
Sufaid A.11/07/2019 23:18
Anparh chaye bech sakta hai
Bosudev M.11/07/2019 22:07
🙏I want Vidhya laxmi lone for my doughter G N M Educatin
Tafseer M.11/07/2019 18:10
jhutta chodi ka b.c
Pritam K.11/07/2019 17:20
Bath jhyada,,kam karta nai hai
Sk I.11/07/2019 17:00
Madarchod
Jenit J.11/07/2019 07:22
Fuck modi
Mansif A.11/07/2019 07:08
Hardworking karte karte 6 saalo may Hindustan ko shamsan Bana Diya...Sala mougembo.
Rafiq S.11/07/2019 03:35
Good 🌃
Wasim H.11/07/2019 02:30
Abe bhosdi ke jahil Des ko Duba Diya apni jahilat ka parichay Diya
Iddmo M.11/06/2019 18:08
Number ki jhuthi hai to Modi
Arjun Y.11/06/2019 08:50
What is the country growth after demonetization ...i think mostly middle business ruined ....no money to survive ...