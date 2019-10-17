back

Modi 2017: Harvard Vs. Hard Work

Prime Minister Narendra Modi may have congratulated Abhijit Banerjee on his Nobel Prize, but he had criticised global economists like him a few years back. 😯

10/17/2019 11:44 AM
  • 625.7k
  • 1.9k

Politics

  1. Sibal VS. Shah On Citizenship Amendment Bill

  2. Amit Shah’s ‘Kashmir Is Normal’ Claim: A Reality Check

  3. Meet Sonia Gandhi, The Congress Matriarch

  4. Indian Diplomat Bats For Israeli Solution To Kashmir

  5. Mohan Bhagwat On Making India Safer For Women

  6. This BJP MP Doesn’t Think GDP Figures Are Important At All

1687 comments

  • Tayif A.
    12/01/2019 00:52

    ek number ka gandu

  • Syed S.
    11/09/2019 13:50

    Ab bolo GDP growth ke bare me haha 😂 haha

  • K D.
    11/09/2019 08:08

    बक जोकर

  • MD A.
    11/09/2019 07:56

    Jumlebaaz

  • Sayanton M.
    11/08/2019 11:04

    Aur ek taraf main chutiya modi hun.....

  • Dillip C.
    11/08/2019 08:48

    Feku express no 1

  • Rajeev K.
    11/08/2019 08:36

    Mahadogla

  • Basha S.
    11/08/2019 07:52

    Chor sala

  • Dipto B.
    11/08/2019 01:10

    Mad pm

  • Sufaid A.
    11/07/2019 23:18

    Anparh chaye bech sakta hai

  • Bosudev M.
    11/07/2019 22:07

    🙏I want Vidhya laxmi lone for my doughter G N M Educatin

  • Tafseer M.
    11/07/2019 18:10

    jhutta chodi ka b.c

  • Pritam K.
    11/07/2019 17:20

    Bath jhyada,,kam karta nai hai

  • Sk I.
    11/07/2019 17:00

    Madarchod

  • Jenit J.
    11/07/2019 07:22

    Fuck modi

  • Mansif A.
    11/07/2019 07:08

    Hardworking karte karte 6 saalo may Hindustan ko shamsan Bana Diya...Sala mougembo.

  • Rafiq S.
    11/07/2019 03:35

    Good 🌃

  • Wasim H.
    11/07/2019 02:30

    Abe bhosdi ke jahil Des ko Duba Diya apni jahilat ka parichay Diya

  • Iddmo M.
    11/06/2019 18:08

    Number ki jhuthi hai to Modi

  • Arjun Y.
    11/06/2019 08:50

    What is the country growth after demonetization ...i think mostly middle business ruined ....no money to survive ...