Priyanka Gandhi Casts Ballot In New Delhi

Priyanka Gandhi along with husband Robert Vadra cast their vote.
642 comments
Niru N.05/24/2019 06:42
Chitterr family
Rajan S.05/23/2019 06:00
Please replace Rahul to you. U be the president.work for 2024.all the best.
Uttam P.05/22/2019 20:06
Sabse jada presan Gandhi parivaar hi🤣😂🤣 ham to khush hi ki ham BJP wale hi kyu ki jab ham jai hind ya jai bharat bolte hi to log bolte hi ye dekho BJP wala banda hi ye pka to jai hind jai bharat
Bijendra K.05/22/2019 19:54
Natak baj
Awadhesh R.05/22/2019 18:30
Vote dalkar araha hai mujhe laga jamanat ke liye gaya hai.
Sandeep D.05/22/2019 17:49
Modi
अमित द.05/22/2019 17:31
Mangalsutr chori ho gaya kya
Mangilal P.05/22/2019 17:24
घोटाले बाज
Pradeep K.05/22/2019 17:15
👉ताजा खबर एग्जिट पोल के आकंड़े सुनने के बाद आजम खान की चड्डी का रंग बार बार पीला हो रहा है👈😂😂
Ajay S.05/22/2019 17:12
Bjp zindabad
Neelesh S.05/22/2019 16:54
पहले तो यह बताइए प्रियंका गांधी जी है क्या प्रियंका वाड्रा है
Chandora R.05/22/2019 16:36
Modi
Krishna T.05/22/2019 16:30
M c
Avinash G.05/22/2019 16:30
Italian and paraguain Indians
Ram S.05/22/2019 16:28
Dekh lena bhai Modi nikalega kutty kapas me se jay modi
Ashish M.05/22/2019 16:06
Modiji ko hi Dena nahi vote khrab ho jayega
महेन्द्र म.05/22/2019 15:55
रन्D
Ramratan C.05/22/2019 15:54
bass is tah bjp
Mukut S.05/22/2019 15:33
Congress.zindabad
Mukut S.05/22/2019 15:33
Priyanka.mam.very.nice