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Smriti Irani helps villagers put out fire in Amethi

This girl is on fire. Feat: Smriti Irani. 🔥 👩‍🚒

04/29/2019 3:00 PMupdated: 04/29/2019 7:48 PM
  • 1.9m
  • 1.4k

Politics

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1311 comments

  • Shahbaz S.
    06/24/2019 18:17

    5 mint ka dikhawa...

  • Yograj T.
    06/22/2019 08:11

    Mc sarkar he sali congress ho ya BJP

  • Siraj A.
    06/22/2019 06:16

    Bal vikas mantri ,smriti ji plz take care of bihar child, at least do a single visit, and kuposhit baccho ke lia kuchh karia

  • Jai
    06/22/2019 06:00

    Bullshit🤔🤔

  • Anil K.
    06/22/2019 03:42

    Dikhawa bus ........warna kya nal se kya kabhi aag bhuj sakti hai......

  • Babula B.
    06/22/2019 02:24

    Alekh mahima.sarana

  • Pardeep H.
    06/21/2019 15:48

    Bhai sirf vote collect Karne k liya itna majduri karahi hai

  • N M.
    06/20/2019 15:34

    SUPER

  • Vijay V.
    06/20/2019 04:32

    तू कैमरा ले के घूम रहा था उधर पीछे पीछे 4 बाल्टी पानी डाल देता....लेकिन हाँ तेरी दाल रोटी तो पानी डालने से थोड़े ही चलती। वो तो चाटने से चलती है

  • Ashish V.
    06/19/2019 08:57

    Bhale h politics k liye kiya ho,aag to bhuja di

  • Sabah M.
    06/19/2019 02:50

    Girl???? 🙄🤣😂😅

  • Sahil K.
    06/18/2019 18:08

    Isko pm bana do

  • Abdul R.
    06/18/2019 02:19

    One of the bjp criminals

  • Samar P.
    06/17/2019 08:29

    Abe ye hamare gaon ka he be smrity didi waali vidio

  • Abhinesh K.
    06/17/2019 04:49

    What a show off 😂

  • Sant R.
    06/16/2019 02:06

    Vot ke. Jogar

  • Shraddha G.
    06/15/2019 08:01

    Great inspiration for women of India 👏👏

  • Mrunal T.
    06/14/2019 17:46

    Say moh maya hai 🤣🤣🤣

  • Zulqar N.
    06/14/2019 16:41

    Yeh acting kab chodegi yaar ... 😂🤦‍♂️

  • இரா த.
    06/14/2019 10:22

    Fraud lady