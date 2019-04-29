Smriti Irani helps villagers put out fire in Amethi

This girl is on fire. Feat: Smriti Irani. 🔥 👩🚒
1311 comments
Shahbaz S.06/24/2019 18:17
5 mint ka dikhawa...
Yograj T.06/22/2019 08:11
Mc sarkar he sali congress ho ya BJP
Siraj A.06/22/2019 06:16
Bal vikas mantri ,smriti ji plz take care of bihar child, at least do a single visit, and kuposhit baccho ke lia kuchh karia
Jai06/22/2019 06:00
Bullshit🤔🤔
Anil K.06/22/2019 03:42
Dikhawa bus ........warna kya nal se kya kabhi aag bhuj sakti hai......
Babula B.06/22/2019 02:24
Alekh mahima.sarana
Pardeep H.06/21/2019 15:48
Bhai sirf vote collect Karne k liya itna majduri karahi hai
N M.06/20/2019 15:34
SUPER
Vijay V.06/20/2019 04:32
तू कैमरा ले के घूम रहा था उधर पीछे पीछे 4 बाल्टी पानी डाल देता....लेकिन हाँ तेरी दाल रोटी तो पानी डालने से थोड़े ही चलती। वो तो चाटने से चलती है
Ashish V.06/19/2019 08:57
Bhale h politics k liye kiya ho,aag to bhuja di
Sabah M.06/19/2019 02:50
Girl???? 🙄🤣😂😅
Sahil K.06/18/2019 18:08
Isko pm bana do
Abdul R.06/18/2019 02:19
One of the bjp criminals
Samar P.06/17/2019 08:29
Abe ye hamare gaon ka he be smrity didi waali vidio
Abhinesh K.06/17/2019 04:49
What a show off 😂
Sant R.06/16/2019 02:06
Vot ke. Jogar
Shraddha G.06/15/2019 08:01
Great inspiration for women of India 👏👏
Mrunal T.06/14/2019 17:46
Say moh maya hai 🤣🤣🤣
Zulqar N.06/14/2019 16:41
Yeh acting kab chodegi yaar ... 😂🤦♂️
இரா த.06/14/2019 10:22
Fraud lady