TBT: The Time Bombay Faced Liquor Prohibition
The History Of The Azadi Slogan
The Life of Gandhi's Killer
India's Most Impactful Constitutional Amendments
Ramachandra Guha On Bhakti in Politics
Remembering The Worst Industrial Accident In The World
If this happens, people riot.
Not only liquor but rape prohibition.
Super strong and knocked out
TODDY
Ye bhosdi wala liqour ban karega to liqour ki black marketing badh jaegi. Building bandhne wale majdoor log jo itna heavy kaam karte hai wo log pehle daru pi ke aate hai fir kaam karte hai aur kaam bandh karne ke baad bhi daru peete hai taake dard ka ehsaas na ho... Nitish chutiya hai bhosdika kursi pe baith ke kuch karega kya.. development, economy, employment, ka kuch nahi bas bhosdi wala nikla alcohol ban karne... Mere hisaab se 50 ke par age wala har chutiye politicians gand pe laat dena chahiye
Toddy shop
Copper man
Oho! new words.
Rendezvous
6 comments
Parikshit H.2 days
If this happens, people riot.
Star S.3 days
Not only liquor but rape prohibition.
Niranjan P.5 days
Super strong and knocked out
Veer J.5 days
TODDY
Fahim S.5 days
Ye bhosdi wala liqour ban karega to liqour ki black marketing badh jaegi. Building bandhne wale majdoor log jo itna heavy kaam karte hai wo log pehle daru pi ke aate hai fir kaam karte hai aur kaam bandh karne ke baad bhi daru peete hai taake dard ka ehsaas na ho... Nitish chutiya hai bhosdika kursi pe baith ke kuch karega kya.. development, economy, employment, ka kuch nahi bas bhosdi wala nikla alcohol ban karne... Mere hisaab se 50 ke par age wala har chutiye politicians gand pe laat dena chahiye
Kumar R.5 days
Toddy shop Copper man Oho! new words. Rendezvous