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TBT: The Time Bombay Faced Liquor Prohibition

As Nitish Kumar bats for an alcohol ban all over India, a throwback to the time when Bombay faced its own prohibition.

02/20/2020 4:57 AMupdated: 02/20/2020 9:44 AM
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6 comments

  • Parikshit H.
    2 days

    If this happens, people riot.

  • Star S.
    3 days

    Not only liquor but rape prohibition.

  • Niranjan P.
    5 days

    Super strong and knocked out

  • Veer J.
    5 days

    TODDY

  • Fahim S.
    5 days

    Ye bhosdi wala liqour ban karega to liqour ki black marketing badh jaegi. Building bandhne wale majdoor log jo itna heavy kaam karte hai wo log pehle daru pi ke aate hai fir kaam karte hai aur kaam bandh karne ke baad bhi daru peete hai taake dard ka ehsaas na ho... Nitish chutiya hai bhosdika kursi pe baith ke kuch karega kya.. development, economy, employment, ka kuch nahi bas bhosdi wala nikla alcohol ban karne... Mere hisaab se 50 ke par age wala har chutiye politicians gand pe laat dena chahiye

  • Kumar R.
    5 days

    Toddy shop Copper man Oho! new words. Rendezvous