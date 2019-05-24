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The Winner of History's Biggest Elections

Here's all you need to know about the 2019 Lok Sabha results.

05/24/2019 1:30 PM
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Politics

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181 comments

  • Ashok K.
    06/27/2019 06:34

    కంగ్రాట్స్

  • Dharma T.
    06/27/2019 00:13

    Shab feku

  • Pradeep K.
    06/26/2019 20:28

    Sabko pata h evm jindabad

  • Amif V.
    06/26/2019 17:49

    Nice

  • Marajul M.
    06/26/2019 14:15

    🐷🐷🐷🐷🐷🐗🐗🐗🐖🐖🐖🐽🐽🐽🐽

  • Sheyam S.
    06/26/2019 14:15

    even. chor

  • Rajdeep T.
    06/26/2019 13:10

    Lander party

  • భాస్కర్ గ.
    06/26/2019 13:00

    ఈవీఎం పీఎం

  • Khan P.
    06/26/2019 11:53

    EVM tujhe salam..

  • Ishfaq A.
    06/26/2019 09:21

    Killer not hero

  • Malik M.
    06/26/2019 05:40

    By cheating with evm

  • Naveed A.
    06/25/2019 12:49

    killer

  • Kamalamkamalam K.
    06/25/2019 05:51

    India Vin Miga Periya Kollai Kuuttam...... ( Tamil Language) Indian Greatest Robbers ...( English) Hamara Deash Bharath Ka Chors.. ( Hindi)

  • Prakash H.
    06/25/2019 01:05

    Modi modi

  • Narendra S.
    06/24/2019 14:55

    घोटाले की सरकार 2019 घोटाले की सरकार

  • Syed S.
    06/24/2019 08:38

    Har kamal ko zawal hai

  • Modhu H.
    06/24/2019 04:24

    Bharat Mata Ki Jai

  • Mani J.
    06/24/2019 00:20

    But if u see pawan kalyan 's welcome in andhra pradesh u will be shocked 😂😂😂😂😂

  • Shantosh K.
    06/23/2019 13:37

    Jai Shri ram

  • Tinku N.
    06/23/2019 10:35

    Joy guru