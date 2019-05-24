The Winner of History's Biggest Elections

Here's all you need to know about the 2019 Lok Sabha results.
181 comments
Ashok K.06/27/2019 06:34
కంగ్రాట్స్
Dharma T.06/27/2019 00:13
Shab feku
Pradeep K.06/26/2019 20:28
Sabko pata h evm jindabad
Amif V.06/26/2019 17:49
Nice
Marajul M.06/26/2019 14:15
🐷🐷🐷🐷🐷🐗🐗🐗🐖🐖🐖🐽🐽🐽🐽
Sheyam S.06/26/2019 14:15
even. chor
Rajdeep T.06/26/2019 13:10
Lander party
భాస్కర్ గ.06/26/2019 13:00
ఈవీఎం పీఎం
Khan P.06/26/2019 11:53
EVM tujhe salam..
Ishfaq A.06/26/2019 09:21
Killer not hero
Malik M.06/26/2019 05:40
By cheating with evm
Naveed A.06/25/2019 12:49
killer
Kamalamkamalam K.06/25/2019 05:51
India Vin Miga Periya Kollai Kuuttam...... ( Tamil Language) Indian Greatest Robbers ...( English) Hamara Deash Bharath Ka Chors.. ( Hindi)
Prakash H.06/25/2019 01:05
Modi modi
Narendra S.06/24/2019 14:55
घोटाले की सरकार 2019 घोटाले की सरकार
Syed S.06/24/2019 08:38
Har kamal ko zawal hai
Modhu H.06/24/2019 04:24
Bharat Mata Ki Jai
Mani J.06/24/2019 00:20
But if u see pawan kalyan 's welcome in andhra pradesh u will be shocked 😂😂😂😂😂
Shantosh K.06/23/2019 13:37
Jai Shri ram
Tinku N.06/23/2019 10:35
Joy guru