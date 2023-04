How safe is you job from AI?

When AI technology eventually comes of age, will it take over your job? When AI technology eventually comes of age, will it take over your job? *๐™๐™๐™ž๐™จ ๐™ซ๐™ž๐™™๐™š๐™ค ๐™ž๐™จ ๐™˜๐™ง๐™š๐™–๐™ฉ๐™š๐™™ ๐™—๐™ฎ ๐™–๐™ฃ ๐˜ผ๐™„ ๐™–๐™ซ๐™–๐™ฉ๐™–๐™ง ๐™ค๐™› ๐˜ฝ๐™ง๐™ช๐™ฉ ๐™Ÿ๐™ค๐™ช๐™ง๐™ฃ๐™–๐™ก๐™ž๐™จ๐™ฉ Labanya Maitra ๐™ฌ๐™ž๐™ฉ๐™ ๐™๐™š๐™ง ๐™˜๐™ค๐™ฃ๐™จ๐™š๐™ฃ๐™ฉ.