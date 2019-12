Directores denuncian la discriminación

Creo que lo que existe en México es clasismo, osea somos la misma raza, pero hay una parte de la gente en México que cree en un clasismo repugnante, en un racismo repugnante. El director Guillermo del Toro denunció la discriminación que existe en la sociedad mexicana y cómo se refleja en las artes. y creo que es contra lo que hay que rebelarse en las artes constantemente, en la producción, en la dirección, en la ejecución de pintura, escultura, absolutamente. Quien niega su raíz, quien niega su origen, debe tener un odio a sí mismo profundisimo y lo refleja y lo proyecta. El tema ha estallado en redes sociales a raíz de la película Roma dirigida por su colega y amigo Alfonso Cuarón. Creo por ejemplo en el caso de Roma, que es no solo una película notable a nivel México sino a nivel mundial y completamente la singularidad la manera en que Alfonso mira el cine y cuenta historias que normalmente no se cuentan, de las que no se hablan. LEON DE ORO vida en Ciudad de las marcadas pone en evidencia sociales en México. Y ha sido blanco de comentarios racistas especialmente en contra de su protagonista, la actriz Yalitza Aparicio nacida en Oaxaca y de origen Mixteco. 27/11/2018 8 Comments 0 Likes cara de que hace el aseo en mi casa y planchas los jueves… 02/12/2018 2 Retweets 3 Likes Después de leer comentarios sobre la apariencia física de #YalitzaAparicio no puedo estar más decepcionada que la belleza debe ser "blanca" 03/12/2018 1 Retweet 28 Likes aquí, está muy pero MUY jodido. #YalitzaAparicio #bellezamexicana En el Festival de Cine de Morelia en Michoacán, Cuaron se refirió al tema al comentar lo que ocurre con la caravana de migrantes. Cuarón se refirió al Apuntamos a las actitudes de Trump de Estados Unidos en el racismo dentro o hacia el racismo expresado hacia los mexicanos. Nos ofendemos mucho acerca de sus actitudes migratorias y eso con justa razón. Lo que pasa es que tenemos también a tendencia de no aceptar algo que es tan obvio que lo tenemos en las calles todos los días que es el inmenso racismo que existe en este país. Ese racismo que es claro y evidente distribución económica cuando se ve como esta la en este país. Según Del Toro, crear oportu idades de inclusión para todos los artistas contra el racismo en el cine mexicano. es el mejor a tídotò Lo primero que tienes que hacer es no ser parte de ello. Eso es lo primero. Osea y trabajar por ejemplo a través de los instrumentos que tú puedes crear, en mi caso son dos becas, creación de talleres de cine, etc., producción, tratar de hacerlos inclusivos, tratar de hacerlos abiertos, y tratar de expurgar cualquier rasgo de clasismo o de racismo. 3 nominaciones dic Roma regibi mejor guión mejor director película extranjera. al Globo de Oro como Mejor película extranjera… Roma - México.