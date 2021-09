La crisis de los desaparecidos en México

Jalisco es una fosa, México es una fosa. ¿De qué sirve que trabajamos en las fosas y sacan y sacan restos si no los trabajan? En México desaparecen 19 personas al día, desa arecen SE BUS ya menudo son los familiares quienes se encargan Alaner Las únicas que trabajan siempre son las familias. Ellas son las que andan buscando dónde está su ser querido, porque el Ministerio Público, que es su trabajo, no lo hace. Esperanza Chávez Colectivo 'Por Amor a Ellxs' Pero pues también no lo hace Colectivo 'Por Amor a Ellys' porque pues le tocan 500 carpetas para investigar, ¿verdad? Qué cosecha un país que Actualmente, se vive una nueva crisis de desaparecidos en el país, Y SIN MIEDO VIVAS LIBRES debido al hallazgo desde 2006. de más de 4 mil fosas clandestinas Existe una crisis en materia forense. Karla Quintana Tenemos decenas de miles de cuerpos sin identificar. se dio a conocer La Bartolina: En julio de 2021 con más de 500 kilos de restos óseos. Desde 2017 a la fecha, se han recuperado al menos 500 kilogramos de restos óseos (en la Bartolina]calcinados. Bartolina] calcinados. La Bartolina es Se considera una Hay un comunicado para Los Ciclones y para el Cártel del Golfo, que le pedimos compasión, le pedimos clemencia y que ellos por medio de la Iglesia nos dijeron María Isela Valdez Colectivo '10 de marzo' que podíamos pasar a buscar a nuestros hijos. Nosotros no venimos a perjudicarlos a ellos, ni tenemos nada en contra de ellos, porque el gobierno no nos da seguridad y el gobierno nos reprime, por eso le pedimos al líder de Los Ciclones y Los Escorpiones que nos dejaran pasar. María Isela y su hija Delia buscan a su familiar Roberto y pidieron al Cártel del Golfo "una tregua" para acceder a La Bartolina. Pero después de que la Fiscalía General de la República la FGR aseguró que solo había 67 kilos y no 500 Quiero saber por qué dicen ustedes, la Fiscalía, Delia Quiroa Colectivo '10 de Marzo que son 67 kilos, [Ministerio Público] "es que esos 67 kilos son de huesos completos, todo lo demás son fragmentos calcinados". Hay mucho hermetismo, la Fiscalía no quiere dar información. Y eso nos molesta porque nos genera mucha desconfianza no nos aclara las dudas que nosotros tenemos. Todo esto que ha sido una herencia muy dolorosa, Andres Manuel López Obrador Andrés Manuel #Quédate EnC #QuédateEnCasa todo esto que surge a partir de que se decide enfrentar la violencia con la violencia, Quédate EnCasa uédate EnCasa ateEnCasa EnCasa cuando se declara la guerra. idario nCasa asa rio En los primeros 3 años de gobierno de Andrés Manuel de AMLO ha habido 10 000 desaparecidos más que en los primeros 3 años de Enrique Peña Nieto. FAVOR DE LL DESAPARECID de EPN. en otros estados como Estado de México Veracruz. desapariciones en el país se concentra en Jalisco. 1 de cada 5 Colectivos de familiares atribuyen el aumento de desapariciones al Cartel Jalisco Nueva Generación. Sabemos que están los del Cártel Jalisco Aquí es donde es más fuerte. Ahorita en el 2021, las familias que están llegando son familias de más jóvenes, porque ahorita los que se están llevando son a los jóvenes. ¿Nuestros hijos dónde están? ¿Dónde están? + 90000 ACTZA Información y ayuda: Por Amor a Ellxs Movimiento por Nuestros Montaje Esteban Aburto Periodista Florencia González Por Amor a Ellys ACTZA VIVE!! Desaparecidos en México.