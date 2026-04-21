Afrique
Justice & Faits divers

Sénégal : saisie record de 6 milliards de faux billets à Thiaroye Azur.

🇸🇳 Au Sénégal, la Brigade mobile des Douanes de Pikine a réalisé une saisie record de faux billets de banque, à Thiaroye Azur, près de Dakar. La somme saisie serait estimée à plus de 6 milliards de FCFA. Voici ce que l’on sait.
Publié le
21
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04
/
2026
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