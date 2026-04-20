Afrique
Justice & Faits divers

Maroc : 21 personnes poursuivies après l’effondrement d’immeubles à Fès.

🇲🇦 Suite à l’effondrement meurtrier de deux immeubles survenu en décembre 2025 à Fès (22 morts et 16 blessés), le parquet près la Cour d’appel de Fès a requis l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de 21 personnes. Voici ce que l’on sait.
Publié le
20
/
04
/
2026
À suivre
Voici toutes les stars présentes au concert de Didi B au Zénith de Paris.
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À suivre
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🇲🇦 Suite à l’effondrement meurtrier de deux immeubles survenu en décembre 2025 à Fès (22 morts et 16 blessés), le parquet près la Cour d’appel de Fès a requis l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de 21 personnes. Voici ce que l’on sait.
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