Maroc : 21 personnes poursuivies après l’effondrement d’immeubles à Fès.

🇲🇦 Suite à l’effondrement meurtrier de deux immeubles survenu en décembre 2025 à Fès (22 morts et 16 blessés), le parquet près la Cour d’appel de Fès a requis l'ouverture d'une information judiciaire à l'encontre de 21 personnes. Voici ce que l’on sait.