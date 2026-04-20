Afrique
Justice & Faits divers

Bénin : les autorités préparent une procédure d’extradition contre Kémi Séba.

🇧🇯 Mario Metonou, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a confirmé, lors d’un point de presse ce lundi 20 avril, qu’il préparait une procédure d’extradition à l’encontre de l’activiste. Kemi Seba fait l’objet de deux mandats d’arrêt pour blanchiment de capitaux, ainsi que pour apologie de crime, incitation à la haine et à la violence. Voici ses propos.
Publié le
20
/
04
/
2026
À suivre
Voici toutes les stars présentes au concert de Didi B au Zénith de Paris.
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À suivre
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