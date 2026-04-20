Bénin : les autorités préparent une procédure d’extradition contre Kémi Séba.

🇧🇯 Mario Metonou, le procureur spécial de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (CRIET) a confirmé, lors d’un point de presse ce lundi 20 avril, qu’il préparait une procédure d’extradition à l’encontre de l’activiste. Kemi Seba fait l’objet de deux mandats d’arrêt pour blanchiment de capitaux, ainsi que pour apologie de crime, incitation à la haine et à la violence. Voici ses propos.