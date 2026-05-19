🇨🇩🇧🇪 Un acteur clé de l’affaire Lumumba vient de m0urir

🇨🇩🇧🇪 Étienne Davignon, ancien diplomate belge cité dans l’assassinat de Patrice Lumumba en RDC, est m0rt à 93 ans. En mars dernier, il avait été appelé par la justice belge à comparaître dans le cadre d’un procès intenté pour "participation à des crimes de guerre". On te raconte.