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Justice & Faits divers

🇨🇩🇧🇪 Un acteur clé de l’affaire Lumumba vient de m0urir

🇨🇩🇧🇪 Étienne Davignon, ancien diplomate belge cité dans l’assassinat de Patrice Lumumba en RDC, est m0rt à 93 ans. En mars dernier, il avait été appelé par la justice belge à comparaître dans le cadre d’un procès intenté pour "participation à des crimes de guerre". On te raconte.
Publié le
19
/
05
/
2026
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