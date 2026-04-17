Au Bénin, l’ONG Shine Together redonne le sourire aux enfants en difficulté

🇧🇯"Notre rêve : une cantine dans chaque grande ville du Bénin pour offrir à manger aux personnes dans le besoin." Depuis 2018, l'ONG Shine Together agit sur le terrain en apportant nourriture et vêtements aux enfants et personnes en situation difficile. Brut. est allé à la rencontre de ceux qui portent cette initiative solidaire. #Sawara