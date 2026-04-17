Afrique
Société

Au Bénin, l’ONG Shine Together redonne le sourire aux enfants en difficulté

🇧🇯"Notre rêve : une cantine dans chaque grande ville du Bénin pour offrir à manger aux personnes dans le besoin." Depuis 2018, l'ONG Shine Together agit sur le terrain en apportant nourriture et vêtements aux enfants et personnes en situation difficile. Brut. est allé à la rencontre de ceux qui portent cette initiative solidaire. #Sawara
Publié le
17
/
04
/
2026
À suivre
🇨🇲 LePape Léon XIV au Cameroun : une chorale de 800 personnes pour la messe papale à Douala
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