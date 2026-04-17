Afrique
Société

Sénégal : l'hélicoptère artisanal était un faux.

🇸🇳 Au Sénégal, une vidéo virale affirme que Mamadou Sow, un maçon basé à Tambacounda, aurait réussi à faire voler un hélicoptère qu’il a lui-même fabriqué. Mais en réalité l'hélicoptère n'a jamais volé. On te raconte.
Publié le
17
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04
/
2026
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