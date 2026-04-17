Sénégal : l'hélicoptère artisanal était un faux.

🇸🇳 Au Sénégal, une vidéo virale affirme que Mamadou Sow, un maçon basé à Tambacounda, aurait réussi à faire voler un hélicoptère qu’il a lui-même fabriqué. Mais en réalité l'hélicoptère n'a jamais volé. On te raconte.