"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"

"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ" Voici ce que le Pape XIV a dit dans son homélie à la basilique Saint-Augustin d'Annaba.