Afrique
Société

"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"

"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ" Voici ce que le Pape XIV a dit dans son homélie à la basilique Saint-Augustin d'Annaba.
Publié le
15
/
04
/
2026
À suivre
Le pape Léon XIV plante un olivier de paix en Algérie.
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Le pape Léon XIV plante un olivier de paix en Algérie.
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"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ" Voici ce que le Pape XIV a dit dans son homélie à la basilique Saint-Augustin d'Annaba.
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