Afrique
Société

Conflit au Soudan : 3 ans après

"Aujourd'hui les gens se retrouvent dans des camps de réfugiés (...) C'est un quotidien infernal pour les habitants du Darfour." Trois ans après le début de la guerre, Hamad Gamal, réalisateur et militant soudanais exilé en France, témoigne de la crise humanitaire majeure que vit le Soudan. À retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/C_aS2INQfvM
Publié le
15
/
04
/
2026
À suivre
Zanzibar : une influenceuse américaine retrouvée morte après ses fiançailles.
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