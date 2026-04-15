Conflit au Soudan : 3 ans après

"Aujourd'hui les gens se retrouvent dans des camps de réfugiés (...) C'est un quotidien infernal pour les habitants du Darfour." Trois ans après le début de la guerre, Hamad Gamal, réalisateur et militant soudanais exilé en France, témoigne de la crise humanitaire majeure que vit le Soudan. À retrouver en intégralité sur notre chaîne YouTube : https://youtu.be/C_aS2INQfvM