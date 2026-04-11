Journée shopping avec des triplées
🇨🇮 "Personne ne peut nous séparer. Toujours ensemble." Samira, Noura et Jamila sont des triplées inséparables. Elles se ressemblent tellement… que même leur maman peut les confondre ! Brut les a suivies lors d’une journée shopping.
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Journée shopping avec des triplées
🇨🇮 "Personne ne peut nous séparer. Toujours ensemble." Samira, Noura et Jamila sont des triplées inséparables. Elles se ressemblent tellement… que même leur maman peut les confondre ! Brut les a suivies lors d’une journée shopping.
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