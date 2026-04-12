Afrique
Société

Mountaga Keita : innover pour développer l’Afrique

🇬🇳 "Si nous n’arrangeons pas notre Afrique, qui va le faire à notre place ?" Inventeur et entrepreneur, Mountaga Keita croit en un développement de l’Afrique, porté par des innovations technologiques adaptées aux réalités du continent. Brut. l’a rencontré dans les locaux de Tulip Industries, son entreprise en Guinée.
Publié le
12
/
04
/
2026
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