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Lesotho : le prince Harry poursuivi pour diffamation par une fondation caritative.

🇱🇸🇬🇧Au Lesotho, l’ONG Sentebale, une organisation caritative pour les jeunes atteints du VIH, a annoncé poursuivre le prince Harry pour diffamation. Voici ce que l’on sait.
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