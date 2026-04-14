Lesotho : le prince Harry poursuivi pour diffamation par une fondation caritative.
🇱🇸🇬🇧Au Lesotho, l’ONG Sentebale, une organisation caritative pour les jeunes atteints du VIH, a annoncé poursuivre le prince Harry pour diffamation. Voici ce que l’on sait.
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Lesotho : le prince Harry poursuivi pour diffamation par une fondation caritative.
🇱🇸🇬🇧Au Lesotho, l’ONG Sentebale, une organisation caritative pour les jeunes atteints du VIH, a annoncé poursuivre le prince Harry pour diffamation. Voici ce que l’on sait.
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