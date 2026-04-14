Afrique
Société

Ghana : un footballeur t*é dans l’attaque armée du bus de son club.

🇬🇭 Au Ghana, Dominic Frimpong, un joueur évoluant au club de Berekum Chelsea, a été t*é lors d’une attaque armée contre le bus de son équipe, le dimanche 12 avril. On te raconte.
Publié le
14
/
04
/
2026
À suivre
"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"
"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"
À suivre
"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"
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🇬🇭 Au Ghana, Dominic Frimpong, un joueur évoluant au club de Berekum Chelsea, a été t*é lors d’une attaque armée contre le bus de son équipe, le dimanche 12 avril. On te raconte.
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"Sur cette terre, chers chrétiens d’Algérie, restez un signe humble et fidèle de l’amour du Christ"
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