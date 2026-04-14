Ghana : un footballeur t*é dans l’attaque armée du bus de son club.
🇬🇭 Au Ghana, Dominic Frimpong, un joueur évoluant au club de Berekum Chelsea, a été t*é lors d’une attaque armée contre le bus de son équipe, le dimanche 12 avril. On te raconte.
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Ghana : un footballeur t*é dans l’attaque armée du bus de son club.
🇬🇭 Au Ghana, Dominic Frimpong, un joueur évoluant au club de Berekum Chelsea, a été t*é lors d’une attaque armée contre le bus de son équipe, le dimanche 12 avril. On te raconte.
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