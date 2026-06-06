Avec Alicia Freitas, prodige cap-verdienne du piano

🇨🇻 "Mes compositions sont une façon de partager ce que je ressens avec les autres." Auteure-compositrice autodidacte, Alicia Freitas est une prodige du piano. Âgée de 16 ans, elle est la plus jeune artiste à avoir été programmée sur la scène de l’Atlantic Music Expo, au Cap-Vert. Brut l’a rencontrée.