Culture & Lifestyle
Musique

Avec Alicia Freitas, prodige cap-verdienne du piano

🇨🇻 "Mes compositions sont une façon de partager ce que je ressens avec les autres." Auteure-compositrice autodidacte, Alicia Freitas est une prodige du piano. Âgée de 16 ans, elle est la plus jeune artiste à avoir été programmée sur la scène de l’Atlantic Music Expo, au Cap-Vert. Brut l’a rencontrée.
Publié le
06
/
06
/
2026
À suivre
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